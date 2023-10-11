Советский физик родом с Урала погиб от рук боевиков в Израиле

В израильском городе Офаким в своем доме во время террористической атаки боевиков ХАМАС погибли эмигранты из России, известный физик Сергей Гредескул и его супруга. Ученому был 81 год.

Трагедия произошла еще 7 октября. Об этом рассказал в своем телеграм-канале бывший коллега Гредескула, академик РАН Алексей Хохлов.

«Сергей Андреевич – выдающийся физик-теоретик, один из самых известных учеников моего учителя в науке академика Ильи Михайловича Лифшица, автор (вместе с И.М. Лифшицем и Л.А. Пастуром) классической монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем» и более ста научных статей. Я его хорошо знал – он продолжал работать с Ильей Михайловичем после его переезда из Харькова в Москву, часто приходил в теоротдел Института физических проблем. С 1991 года Сергей Андреевич работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию», – написал Хохлов.

Сергей Гредескул родился в Свердловской области в 1942 году, до 1991 года работал на территории Украинской ССР, после распада Советского Союза уехал в Израиль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»