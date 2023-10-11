Педофилу, убившему 7-летнюю девочку, отказали в УДО

В Свердловской области суд отказался выпускать раньше срока 66-летнего педофила из Сысерти. Преступление он совершил в 2004 году. Тогда, как установило следствие и суд, 47-летний Валерий Улеев заманил к себе домой семилетнюю школьницу, пообещав угостить ее мороженым и шоколадом, а после изнасиловал и убил.

«Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за свои противоправные деяния, злоумышленник задушил потерпевшую. Затем он вывез труп и личные вещи девочки к плотине Верх-Сысертского пруда, где вещи выбросил в овраг, а тело жертвы – в выгребную яму общественного туалета. По подозрению в совершении преступления злоумышленник был задержан в этот же день и заключен под стражу», – писал в 2005 году корреспондент нашего агентства.

Свою вину Улеев так и не признал, суд отправил его в колонию строгого режима на 19 лет и 11 месяцев. Летом Улеев подал ходатайство о замене неотбытого срока – ему осталось чуть меньше года – более мягким видом наказания. Однако против выступила прокуратура – «ввиду нестабильного поведения в период отбывания наказания, не признания вины и, как следствие, отсутствия раскаяния в совершенном преступлении».

«Администрация исправительной колонии также представила в суд мнение о нецелесообразности замены неотбытой части наказания более мягким видом», – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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