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Среда, 11 октября 2023, 10:43 мск

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Уснул за рулем и влетел в школьный автобус: ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Водитель «газели» уснул за рулем и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, в котором находилось 9 детей. Авария произошла на 231-м км трассы Екатеринбург – Тюмень, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

«В результате аварии люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения», – рассказали в telegram-канале ведомства.

После ДТП детей доставили в школу резервным транспортом. На месте работают сотрудники технического надзора Госавтоинспекции и экипаж ДПС.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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