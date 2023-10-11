Уснул за рулем и влетел в школьный автобус: ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО)

Водитель «газели» уснул за рулем и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, в котором находилось 9 детей. Авария произошла на 231-м км трассы Екатеринбург – Тюмень, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
«В результате аварии люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения», – рассказали в telegram-канале ведомства.
После ДТП детей доставили в школу резервным транспортом. На месте работают сотрудники технического надзора Госавтоинспекции и экипаж ДПС.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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