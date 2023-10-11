Водитель не захотел снимать тонировку – его отправили подумать в ИВС

В Екатеринбурге суд Верх-Исетского района отправил в изолятор временного содержания на пять суток 30-летнего уральца. Он ехал на своей Hyundai Solaris, когда его остановили сотрудники ГИБДД и потребовали снять тонировку. Мужчина отказался.

«Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 5 суток», – сообщили в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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