Военнослужащие переходят на зимнюю форму одежды

Военнослужащие ЦВО постепенно переходят на зимнюю форму одежды.

С 15 октября военнослужащие частей и подразделений округа сменят фуражки на шапки-ушанки, а также наденут теплые шинели. Кроме того, мужчинам выдадут теплое нательное белье – рубашки и кальсоны, утепленные сапоги и перчатки.

По словам служащих ЦВО, комендантам военных гарнизонов уже даны указания проследить за ходом «утепления» военнослужащих. Все виды одежды были подготовлены к зиме и ожидаются своего часа на складах ЦВО.

Екатеринбург, Елена Васильева

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