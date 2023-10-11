В Екатеринбурге остался только один пункт по регистрации ДТП

С 11 октября 2023 года в Екатеринбурге остался только один пункт по оформлению ДТП. Он расположен по адресу Водительский проезд, 20. Как сообщают в пресс-службе управления ГИБДД Екатеринбурга, по данному адресу удобно добираться из любой точки города, там есть отдельное здание для приема посетителей и парковочные места для машин.

По адресу Водительский проезд, 20 прием ведут несколько сотрудников ГИБДД.

Кроме того, в ГИБДД напомнили, что ДТП можно оформить в рамках сервиса «Европротокол online». Для этого не нужно вызывать сотрудников Гоавтоинспекции на место и оформлять бумажные бланки.

Все документы оформляются в электронном в приложении «ГосуслугиАвто». Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию. Следует помнить, что для оформления европротокола в ДТП не должно быть пострадавших.

Екатеринбург, Елена Васильева

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