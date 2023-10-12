Участникам СВО компенсируют затраты на газификацию частных домов

Участники специальной военной операции получат компенсацию за подключение своих частных домов к газу. Такой проект внес на рассмотрение заксо губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщили в пресс-службе законодательного собрания, речь идет о компенсации 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям, приобретение бытового газового оборудования и оборудования внутренней системы отопления либо об освобождении от 90% таких затрат. Вместо участника СВО такую меру поддержки может оформить один из совершеннолетних членов семьи, проживающий с ним в одном доме.

В случае гибели участника СВО компенсацию может получить его вдова (вдовец).

В пояснительной записке говорится, что на реализацию закона в 2024 году потребуются дополнительные средства областного бюджета в размере 95 млн 429,5 тысячи рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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