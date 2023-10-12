В Екатеринбурге задержали подростка-лжеминера

Сотрудники полиции задержали 16-летнего жителя Екатеринбурга по подозрению в лжеминировании школы в Серове.

«По имеющимся сведениям, 15 сентября 2023 года подозреваемый по электронной почте умышленно направил в среднюю общеобразовательную школу № 20 города Серова письмо о якобы готовящемся взрыве», – сообщает телеграм-канал областной Антитеррористической комиссии.

На допросе подросток рассказал, что задание по «минированию» школы получил в популярном среди молодежи мессенджере. Несовершеннолетний признал свою вину.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда школьник будет находиться под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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