Волонтерский центр Алексея Вихарева за 4 дня построил дорогу к школе (ФОТО)

Всего за 4 дня активисты из волонтерского центра депутата ЕГД Алексея Вихарева построили новый тротуар, ведущий к школе № 167 на Эльмаше.

Перед этим в приемную депутата обратились учителя школы № 167 и родители учеников. Они рассказали, что в межсезонье им приходится добираться до здания по грязной, неблагоустроенной тропинке, и попросили помочь возвести тротуар. Стоимость его строительства составила более 1,1 млн рублей, их Алексей Вихарев выделил из личных средств.

Работы начались на прошлой неделе в День учителя и были закончены всего за 4 дня.

«Я сам папа двух школьниц. Понимаю, как важно, чтобы дети были в безопасности по пути в школу и домой. В кратчайшие сроки построили новую, красивую дорогу. Дети, учителя и родители больше не обходят грязные и скользкие ямы. А в чистоте и безопасности ходят по удобному тротуару», – рассказал Алексей Вихарев.

Новой пешеходной дорожкой теперь ежедневно будут пользоваться порядка 1800 учащихся, педагоги и сотрудники школы. Также в ближайшее время вдоль тротуара высадят деревья и кусты.

Начальник управления образования Орджоникидзевского района Екатеринбурга Елена Яровикова рассказала, что многие годы находится на связи с Алексеем Вихаревым, они совместно координируют и решают вопросы, связанные с образованием в районе.

«Долгое время тропинка, ведущая к входу в школу, относилась к придомовой территории многоэтажки, отремонтировать ее без согласия жителей было нельзя. В этом году мы получили их одобрение, и это стало возможным, а Алексей Вихарев помог отремонтировать ее», – заключила Елена Яровикова.

За последние годы депутат городской думы Алексей Вихарев помог десяткам школ на Уралмаше и Эльмаше: строил современные мастерские, делал ремонт, устанавливал окна и видеонаблюдение, ремонтировал рекреации и кабинеты, дарил лазерные станки и 3D-принтеры для научных работ школьников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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