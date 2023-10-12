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Четверг, 12 октября 2023, 10:51 мск

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В Верхней Пышме вторые сутки ищут пропавшую девушку

В Верхней Пышме вторые сутки ищут пропавшую Ирину Косачеву. Она исчезла 10 октября. Поисками занимаются полиция и отряд «Прорыв».

В день пропажи Ирина была в голубом пальто, черном платье и черных сапогах-ботфортах. Дома ее ждет четырехлетняя дочь.

«Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, огромная просьба звонить руководителю отряда «Прорыв» Наталии по номеру 89000440220, а также в полицию по телефону 8(34368) 5-36-92», – попросили волонтеры-поисковики.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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