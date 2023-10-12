В аварии на трассе погиб игрок ФК «Уралец-ТС»

Четверо игроков нижнетагильского футбольного клуба «Уралец-ТС» сегодня ночью попали в аварию на трассе Пермь – Екатеринбург. Один из них погиб, второй находится в тяжелом состоянии в больнице.

«ФК «Уралец-ТС» с прискорбием сообщает, что Евгений Ситников погиб на месте. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вся команда и болельщики скорбят вместе с вами. В машине находились еще трое наших футболистов – Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести», – сообщается в соцсетях клуба.

Все футболисты были воспитанниками футбольного клуба «Амкар Пермь». Евгению Ситникову было 33 года.

Фото: группа ФК «Уралец-ТС» в ВК

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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