Мэрия Серова не смогла оспорить в суде штраф за неготовность к пожарам

Администрация Серовского городского округа заплатит 150 тысяч рублей штрафа за нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщили в Свердловском облсуде, в апреле текущего года выездная проверка Госпожнадзора выявила в Серове целый ряд нарушений. Около 10 пожарных водоемов в Серове и нескольких поселках содержатся неудовлетворительно, пожарные гидранты – в удручающем состоянии, некоторые демонтированы. В деревнях и селах обнаружены свалки мусора и горючих отходов. В 14 населенных пунктах и на двух железнодорожных станциях нет пожарной сигнализации. Где-то нет противопожарных минерализованных полос или иных противопожарных барьеров.

Инспектор пожарнного надзора выписал администрации Серова штраф в 150 тысяч рублей, районный суд оставил постановление в силе.

В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник администрации Серовского городского округа просил отменить эти решения. Проверив материалы дела, облсуд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Чиновникам придется заплатить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности.

Напомним, в этом году Свердловская область стала одним из самых неблагополучных регионов России по природным пожарам, которые наблюдались в том числе и в Серовском районе.

Серов, Елена Владимирова

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