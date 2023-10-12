Wildberriеs ввел новую комиссию для клиентов за оплату картами Visa

Маркетплейс Wildberriеs ввел дополнительную комиссию для клиентов, которые оплачивают покупки картами Visa. Теперь тем, кто пользуется этой платежной системой, придется отдавать сервису на 3% больше. В самом маркетплейсе заявили, что это «вознаграждение банка». При оплате картами системы «Мир» цена не меняется.

Все расчеты по картам иностранных платежных систем (например, Visa и Mastercard) проводятся через Национальную систему платежных карт, которая находится в России. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко предположил, что Wildberries может пытаться переложить расходы на эквайринг на покупателя. «Даже если расчеты по картам международных систем более затратны для маркетплейса, это не служит законным основанием для комиссии, его могут оштрафовать. Покупатели вправе требовать возвращения уплаченного сбора», – цитирует РБК Пархоменко.

По закону «О защите прав потребителей», способ оплаты не может влиять на стоимость товара.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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