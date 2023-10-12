В Свердловской области ожидается сильный ветер и гололед

В ближайшие трое суток в Свердловской области пойдет мокрый снег – преимущественно в северной части региона. Температура воздуха ночью опустится до -2°, днем будет сохраняться на уровне +3…+8°. Синоптики предупреждают о гололедных явлениях. Ветер в дневные часы может усилиться до 17 м/с.

Прогнозируемые погодные условия могут осложнить дорожную обстановку. Госавтоинспекция Екатеринбурга рекомендует автомобилистам и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. Во время дождя и снегопада водителям следуют снижать скорость до минимума, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Чтобы избежать аварийных ситуаций, необходимо своевременно сменить шины.

Пешеходам важно использовать светоотражающие элементы в одежде в темное время суток. Следует помнить, что тормозной путь машины на мокром асфальте, особенно в гололед, значительно увеличивается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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