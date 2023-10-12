Неадекват напал на медиков в травмпункте

В Екатеринбурге пьяный неадекватный мужчина напал на медиков в травмпункте ЦГБ № 2. Инцидент произошел вчера вечером.

Мужчина включил громкую музыку на телефоне и пил что-то из стеклянной бутылки. «После нескольких просьб от других пациентов и сотрудников травмпункта убавить громкость, этот мужчина ворвался в кабинет травматологов, где в тот момент зашивали рану другому пациенту, и напал на попытавшегося его остановить врача. Дебошир успел ударить доктора, затем набросился на вступившегося за врача пожилого сотрудника, нанося удары ему в лицо и бросив в голову бутылку», – рассказали в минздраве региона.

У охранника перелом носа, ссадины и ушибы. К моменту приезда группы быстрого реагирования нападавший успел скрыться. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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