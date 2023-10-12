На Урал ненадолго вернется тепло

На следующей неделе в Екатеринбурге ожидается теплая погода. В понедельник воздух прогреется, по данным Гидрометцентра России, до +15 градусов. Так же тепло будет и во вторник. Ожидается преимущественно солнечная погода, возможны небольшие дожди. По ночам будет около +9 °C.

В среду начнется похолодание – днем воздух прогреется только до +10°, в четверг будет +8, а в пятницу – только +7 °C. По ночам будет +3…+5°. С пятницы пойдут дожди. Такая погода продержится до конца недели.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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