С 16 октября СвЖД отменит летние электрички (СПИСОК)

С понедельника, 16 октября, пригородные поезда на Свердловской железной дороге перейдут на зимний график движения.
Как сообщили в пресс-службе магистрали, будут отменены следующие «летние» поезда:
- № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
- № 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
- № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
- № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
- № 6951/6952 Серов – Бокситы;
- № 6802 Нижний Тагил – Невьянск;
- № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
- № 6954/6953 Бокситы – Верхотурье;
- № 7082/7081 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский.
Пригородный поезд № 6823/6824 Нижний Тагил – Кушва с 21 октября будет курсировать только по рабочим дням (в летний период ежедневно).
В ХМАО-Югре с 29 октября отменяются пригородные поезда № 7496/№ 6097 Сургут – Нижневартовск – Сургут.
На небольших остановочных пунктах СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для ряда пригородных поездов с 16 октября будут отменены введенные на летний период остановки.
Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный), а также на станциях.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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