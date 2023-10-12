Свердловская область вошла в топ-5 по числу книжных магазинов

Свердловская область – один из пяти регионов России, где больше всего книжных магазинов. Их на Урале 192. Также в топе Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

При этом в целом в стране прослеживается тенденция с закрытием книжных. С января 2020 года по октябрь 2023 года их число сократилось примерно на треть, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»