В Екатеринбурге собрались врачи скорой помощи из 56 регионов России и других стран

В Екатеринбурге проходит уникальная научная конференция, на которую приехали главные врачи и сотрудники станций скорой помощи из 56 регионов России и других стран. Мероприятие приурочено к столетию СМП города.

На двухдневной конференции врачи обмениваются опытом, делятся новейшими наработками, чтобы усовершенствовать работу скорой.

«Врач или фельдшер – это универсальный человек. Он должен знать все дисциплины полностью. Начиная от неонатологии и педиатрии, заканчивая гинекологией и хирургией. Но самое отличительное – это способность без дополнительного оборудования, анализаторов поставить точный предварительный диагноз и быстро решить, что требуется: госпитализация или динамическое наблюдение в поликлинике. Это человек с острым, тонким мышлением и огромными знаниями», – говорит главный врач станции скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев.

Открыли конференцию заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Они отметили героизм врачей и фельдшеров, а также наградили лучших сотрудников скорой медицинской помощи почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора, знаками отличия и ведомственными наградами.

В программе конференции много проблемных вопросов, в том числе самый больной – кадровый голод. Сейчас на уровне властей прорабатывается система надбавой и льгот для сотрудников СМП, а также меняются федеральные образовательные стандарты.

«Мы отличаемся от других: мы находимся вне своего дома, как мы говорим. Если стационар – это медики в доме, то мы на разных адресах и улицах. Я убежден, что за это должна быть доплата. Я надеюсь, что мы с нашими коллегами из регионов сможем решить этот вопрос в ближайшие 3-4 года», – отметил Игорь Пушкарев.

Настоящая проверка для СМП произошла во время пандемии коронавируса, когда количество пациентов росло в геометрической прогрессии. Тогда же врачей поддержали учредители Фонда святой Екатерины: врачам передали 75 автомобилей и кислородную станцию, а сегодня главному врачу вручили икону, в разработке которой принимали участие сестры Ново-Тихвинского монастыря.

«Учредителями Фонда святой Екатерины было принято решение подарить станции скорой медицинской помощи уникальную икону – Пояс Пресвятой Богородицы, чтобы образ святыни охранял всех сотрудников скорой медицинской помощи города Екатеринбурга», – сказал директор Фонда Александр Андреев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»