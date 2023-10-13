Из-за пьяного водителя другого автолюбителя зажало в машине (ФОТО)

Рано утром 13 октября по вине пьяного водителя иномарки в Нижнем Тагиле серьезно пострадал водитель ВАЗ-2109.

Как сообщили в областном УГИБДД, 32-летний водитель «Рендж Ровера» ехал по Ленинградскому проспекту. У дома № 40 он врезался сзади в ВАЗ-2109, который остановился на красный свет перед пешеходным переходом.

В результате ДТП водителя автомобиля ВАЗ, мужчину 1971 г.р., зажало в салоне машины, для его деблокировки на место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Мужчину доставили в ГАУЗ СО «Центральная городская больница 1» с тяжелыми травмами.

Водитель иномарки прошел процедуру освидетельствования на месте, результат – 1,135 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

На месте ДТП автоинспекторы проводят процессуальные действия, опрашивают очевидцев.

Всего за 9 месяцев 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 200 ДТП по вине пьяных водителей, в результате которых 51 человек погиб и 257 травмированы. По сравнению с прошлым годом количество таких дорожных аварий увеличилось на 17%.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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