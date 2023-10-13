Экс-губернатора Эдуарда Росселя поздравили с днем рождения более 3000 человек

Первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, которому 7 октября исполнилось 86 лет, поздравили с днем рождения более 3 тысяч человек.

«Когда политик и государственный деятель такого уровня, как я, уходит с госслужбы, по нехорошей российской традиции в лучшем случае его все забывают, его авторитет, опыт и мнение становятся никому не интересны, те, кто поддерживал, помогал в делах и проектах, якобы из самых искренних побуждений, вдруг бесследно исчезают. Не скрою, по-человечески я опасался это распространенного сценария. И благодарен вам за то, что мои опасения не подтвердились.

Меня поздравляли и высокие федеральные чиновники, и простые жители отдаленных районов Свердловской области. Тысячи уральцев, и не только, своим вниманием дали мне почувствовать, что я по-прежнему нужен области и людям!» – написал Россель в своем телеграм-канале.

Бывший губернатор также анонсировал скорое открытие своего нового детища – Историко-культурного центра развития Демидовских территорий. По словам Росселя, это будет «выставочная, деловая, научная, концертная площадка, основная функция которой – поддержка и продвижение проектов малых городов и сел, хранящих Демидовское наследие, развитие их историко-культурного и туристического потенциала».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»