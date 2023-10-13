Боятся американские президенты, но уважают русские моряки. Что скрывает число 13

Сегодня пятница, 13-е, для многих людей сочетание жутковатое. «Новый День» публикует колонку историка Екатерины Истрицкой о том, где больше всего боятся чертовой дюжины, как к этому числу относились в античности и почему его любят русские моряки.

Трискаидекафобия

Если говорить о традиции европейской, «чертова дюжина» уже давно стала культурным мемом. И в «некультурной» повседневности трискаидекафобов (тех, кто боится числа 13) куда больше, чем любителей «чертовой дюжины».

Не нервирует «нехорошим» числом граждан разных государств и сфера обслуживания. Чураются 13 и вооруженные силы, и богема, и даже продвинутые айтишники.

Американцы, чей Союз первоначально образовали 13 штатов, девиз которых состоял ровно из 13 букв («pluribus Unum» – «Из многих единое»), а впервые госфлаг подняли под салют из 13 залпов, чертову дюжину не любят.

Президент США Франклин Рузвельт никогда не путешествовал 13-го числа и не давал обедов на 13 персон. Опасался 13 и Герберт Гувер (ссылался в этом опыте на Наполеона – мол, великий полководец тоже был известен боязнью 13).

Невезучий космический аппарат Apollo 13 был запущен в 13:13 по центральному стандартному времени 11 апреля 1970 года. Сумма цифр даты также дает число 13. Взрыв, повредивший корабль, произошел 13 апреля. Поскольку это была не пятница – экипаж смог вернуться на Землю, уверяют некоторые эксперты по числу 13.

Во многих американских больницах (как, впрочем, и европейских) нет 13-й палаты, а во многих высотных зданиях – 13 этажа.

Из-за суеверности многих пилотов в США никогда не было истребителя F-13: за YF-12 сразу же последовал F-14.

В стране нет 13-х автобусов.

Некоторые производители программного обеспечения пропускают 13-е версии своих продуктов. Microsoft Office 2010 должен был иметь номер версии 13, а вышел под номером 14.

Номер 13 не используется в автогонках: за номером 12 сразу идет 14. Даже в «Формуле-1» нет 13-го болида.

В итальянских театрах нет 13-х мест.

Во Франции нет домов с номером 13. А в 1930 году толпа лондонцев-трискаидекафобов штурмовала муниципалитет, требуя перенумерации всех тринадцатых домов.

Кстати, британское 13 именуется не «чёртовой», а «пекарской» дюжиной. Когда власти начали бороться в темные века с недовесом фунтовых буханок хлеба (крупными штрафами, а при злостной «усушке» – отрезанием руки), перепуганные лавочники и разносчики, боясь лишиться конечности, стали к каждой дюжине булок, что брали у пекарей, добавлять одну лишнюю. Она называлась unbread (не хлеб) и разрезалась на порции – довески ко всем буханкам, которые не дотягивали до фунта (или до двух фунтов).

Во многих странах в поездах нет 13-х вагонов, на кораблях – 13-х кают, в самолетах отсутствуют 13-е ряды, а в некоторых аэропортах нет 13-го выхода на посадку. Есть страны, где в больницах по 13-м числам не проводят плановых операций...

Исторические «неприятности» и фатальные числа

Филипп, удачливый царь древней Македонии, присоединив свою (по счету – как раз 13-ю) статую к истуканам 12 высших богов, внезапно погиб, убитый в театре.

Уж не будем вспоминать тайную вечерю – вместе с Христом и Иудой Искариотом – хлеб преломляли и пили вино 13 собравшихся.

13-я глава Апокалипсиса посвящена описаниям великих бедствий, которые сопровождают приход Антихриста, страшного Зверя из бездны.

Еврейская каббала перечисляет 13 главных злых духов, число 13 и смерть обозначаются одинаково: буквой «мем».

Тринадцатая карта Таро означает смерть.

В общем, происходит на протяжении человеческой истории с этим числом нечто фатальное. И странную эту логику не могли понять ни наши предшественники, ни мы. И многие продолжают бояться, исходя из подтверждения закономерности регулярным опытом.

Вообще, что касается «фатальных» чисел, странно, что игнорируется другой опыт. Вот тоже христианский монарх Людовик Тринадцатый так любил свой порядковый монарший номер, что даже не побоялся жениться на своей избраннице Анне (испанской принцессе), которой едва минуло 13… И все у него, в общем-то, было неплохо.

Универсальная сила

Со времен античности замечено: 13-й в группе – самый могущественный и сильный. Зевс в окружении 12 небожителей, которыми он «руководит» как самый влиятельный бог на Олимпе, если верить Платону и Овидию.

Улисс, 13-й среди своих товарищей, – единственный, кто ускользнул от прожорливого Циклопа.

В индийском пантеоне – 13 Будд.

Интересна роль, которую играет число 13 в теологии, календаре и астрологии древних мексиканцев. Согласно их верованиям, существует 12 главных звезд и 12 главных богов, являющихся ипостасями 13-го, который одновременно является первым, или Великим Богом Неба. Оккультисты именно так интерпретируют 13-й Великий Аркан Таро – Смерть, которая обозначает не конец, а очередное начало после окончания предшествующего цикла.

В сознании ацтеков число обладает поистине космической важностью. Каждое из них связано с определенным богом, точкой в пространстве, цветом и комбинацией воздействий, которые могут быть как положительными, так и негативными. Тринадцать у ацтеков – число самого времени, которое также маркирует окончание очередной серии событий во времени.

13 дней – это длительность их недели; 52 (13×4) – это уже век ацтеков. 13×52 = 676 годам, времени жизни каждого из их четырех «солнц», вместе составляющих один Великий период.

Что русскому хорошо, то немцу смерть

На флоте «чертова дюжина» весьма уважаема. Но совершенно непредсказуема. С одной стороны, выйти в море 13-го, да еще и в пятницу, – это, конечно, заведомо пойти ко дну. Была у англичан такая история: назвали они как-то сошедший со стапелей военный корабль «Пятница, 13-е» (Friday the 13th) – боролись с предрассудками в эру науки и техники. В свое первое плавание судно отправилось в пятницу, 13-го числа. Больше его никто никогда не видел.

Но! Черноморский эсминец «Сообразительный» с бортовым номером 13 прошел всю Великую Отечественную, не потеряв ни одного человека из состава экипажа. А балтийская подлодка С-13 утопила самую большую цель за всю историю отечественного флота – 25484-тонный германский лайнер «Вильгельм Густлофф».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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