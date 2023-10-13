Участников СВО и гостиницы освободят от уплаты транспортного налога

Власти Свердловской области с 1 января 2024 года освободят участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога.

Как говорится в законопроекте, граждане, принимающие (принимавшие) участие в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, освобождаются от уплаты налога за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 147,1 кВт) включительно.

Кроме того, в городах области за исключением Екатеринбурга от уплаты транспортного налога освободят гостиницы, хостелы, санатории, а также компании, которые занимаются прокатом и арендой товаров для спорта и отдыха и организацией экскурсий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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