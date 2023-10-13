Жена-главбух отсудила у мужа-директора полмиллиона рублей

Жительница Екатеринбурга, работавшая главным бухгалтером у собственного мужа без официального трудоустройства, смогла доказать в суде, что он должен ей крупную сумму денег.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, женщина фактически исполняла обязанности не только главбуха, но и менеджера по электронным торгам в ИП. После рождения третьего ребенка она стала работать из дома.

Затем отношения в семье испортились. С января 2022 года муж-директор перестал выплачивать супруге зарплату, а позже потребовал вернуть цифровую подпись, содержащуюся на «Рутокене», без которой участвовать в торгах женщина не могла. Она передала супругу цифровую подпись и осталась без работы.

Бухгалтер-менеджер посчитала свои трудовые права нарушенными и обратилась в Чкаловский районный суд. Истица просила обязать супруга заключить с ней трудовой договор для работы в должности менеджера по электронным торгам на дому с окладом 34 500 рублей, взыскать невыплаченную заработную плату – 415 568 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы – 53 157 рублей, за неиспользованный отпуск – 108 471 рубль и компенсацию морального вреда – 115 439 рублей. Также истец просила возложить обязанность на ответчика выплачивать ей не менее двух третей средней зарплаты за время вынужденного простоя. В качестве вещдоков женщина предоставила суду рабочую переписку, большой объем заключенных ею контрактов, а также сведения о том, что торговые площадки были зарегистрированы на ее номер телефона и электронный адрес.

Чкаловский районный суд удовлетворил исковые требования частично. Он признал установленным факт трудовых отношений между истцом и ответчиком и обязал мужчину оформить с супругой трудовой договор. Также суд взыскал с ответчика задолженность по заработной плате в размере 280 704 рублей, оплату вынужденного простоя – 212 914 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы и оплаты вынужденного простоя – 53 157 рублей, компенсацию морального вреда – 20 000 рублей. В удовлетворении остальных требований было отказано.

Мужчина, не согласившись с решением, обжаловал его в Свердловском областном суде, но безуспешно. Судом апелляционной инстанции оно было оставлено в силе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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