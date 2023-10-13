Православные Урала готовятся отметить Покров

Завтра, 14 октября, православные уральцы отметят один из самых любимых в России праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

Специально к этому дню в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга в Зеленой Роще испекут традиционный Покровский каравай. В честь Покрова в храме святого Александра Невского отслужат особый молебен за всех, кто находится в трудных обстоятельствах: в болезни, в опасности, в размолвке с близкими, в душевном кризисе. Уже сейчас сестры принимают записки с именами на молебен.

В России праздник Покрова отмечается уже больше восьмисот лет, с XII века. Ему посвящен известный древнерусский храм Покрова на Нерли.

По народному календарю Покров связывали с приходом зимы, в этот день обычно выпадал первый снег. Ожидается он и в этом году. Кроме того, Покров также считался «свадебным днем». Девушки, веря в силу праздника, рано утром ходили в церковь и ставили свечи. Существовало поверье: кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»