В Екатеринбурге «расчехлили» зимнюю уборочную технику (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге началась приемка зимней уборочной техники.

Как сообщил глава города Алексей Орлов, в районных ДЭУ с коммунальной техники снимают устройства для полива и мытья дорог, их заменяют приспособлениями, разбрасывающими песок и реагенты. Параллельно специалисты выводят из летней консервации снегоуборщики.

«Это мы традиционно делаем в середине октября, и в нынешнем сезоне погода соответствует, хотя он и был аномально тёплым. Вот-вот начнутся снегопады и гололёды, надо быть наготове. Правда, пока зима окончательно не вступит в свои права, часть техники остаётся «летней»: погода на Урале изменчива. В прошлом году нам удалось серьёзно увеличить численность уборочной техники, до 622 единиц. Это уже сказалось на качестве уборки. Надеемся этой зимой развить успех», – написал Орлов в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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