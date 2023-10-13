«Автомобилист» обыграл «Трактор» в уральском «братском» дерби

ХК «Автомобилист» продолжил победную серию в домашних матчах. Сегодня екатеринбуржцы в уральском дерби обыграли челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все решилось еще в стартовом периоде. Первую шайбу забросил Александр Севостьянов при розыгрыше большинства. Защитник «Автомобилиста» сделал мощный щелчок из центра зоны и был точен. Но затем екатеринбургской команде пришлось нелегко – из-за двух удалений подряд хозяева полторы минуты играли втроем против пятерых соперников и выстояли. Однако, «Трактор» добился своего на 15-й минуте: Альберт Яруллин кистевым броском попал в створ ворот екатеринбуржцев и сравнял счет. И все же концовка двадцатиминутки осталась за «Автомобилистом». Андрей Обидин выиграл борьбу за шайбу за воротами «Трактора» и скинул ее на синюю линию, Максим Осипов накатился на ворота и точно бросил в верхний угол над блином вратаря. Эта шайба оказалась победной. Команды провели еще два напряженных периода, но голов больше не было.

Изюминка нынешнего уральского противостояния в том, что «Автомобилист» и «Трактор» возглавляют двоюродные братья. Алексей Заварухин, наставник челябинского клуба, так прокомментировал сегодняшний матч: «Хорошая игра с нашей стороны. Где-то немножко второй период мы проспали, а соперник добавил. В третьем периоде преимущество было на нашей стороне, но соперник очень мастеровитый. Мы хотели отыграться, все делали для этого, но не забили».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин признал, что матч был тяжелым. «Здорово, что сегодня была живая лавка и боевая команда. Знали, что соперник на ходу, добавил в атаке. Мы предупреждали об этом ребят. В первом периоде было 17 бросков, мы выстояли «три на пять», это, наверное, было основным для нас. Забили голы. Во втором периоде было движение в атаке. В третьем – соперник владел инициативой, здорово, что ребята блокировали шайбы, ложились под них, сыграли по заданию. За игру 23 блокированных броска – тоже решающий момент. Всех с победой! Очень интересное уральское дерби. Сегодня много спрашивали про братьев, но в основном брат брату друг. Здесь получилось так, но идем дальше, это спорт», – с улыбкой подытожил Николай Заварухин.

«Автомобилист» еще ни разу в этом сезоне не проиграл на домашнем льду. В ближайшее время команда сыграет пять матчей подряд в Екатеринбурге. Гостями уральцев станут «Витязь», «Металлург», «Амур», «Сибирь» и «Барыс».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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