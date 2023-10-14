На Уралмаше ночью устроили гонку со стрельбой (ФОТО)

Сегодня ночью на Уралмаше полицейские машины устроили погоню за «Ниссаном Премьера», водитель которого отказался останавливаться по требованию ДПС. Иномарка, уходя от преследователей, совершала опасные маневры, а остановилась только по стрельбы по колесам.

«В ночное время экипаж ДПС при несении службы на пр. Космонавтов – ул. Машиностроителей обратил внимание на подозрительную автомашину «Ниссан Премьера», водитель которой совершал маневр поворота с нарушением ПДД. Незамедлительно сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но законное требование мужчина проигнорировал и продолжил движение. Инспекторы ДПС начали преследование транспортного средства», – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Уходя от погони, иномарка неслась на огромной скорости, совершала резкие развороты, выезжала на тротуар. Чтобы обезопасить других, из десятка машин ДПС создали «коридор безопасности». Со стороны казалось, что «Ниссан» проследует 15 машин.

Тем не менее, водитель иномарки не останавливался. Тогда полицейские приняли решение применить табельное оружие. Сначала инспектор ДПС несколько раз стрельнул в воздух, но машина не остановилась. Тогда полицейский выстрелил по колесам. «Ниссан» потерял контроль, въехал в металлическое ограждение и остановился на тротуаре.

«Автомобилист был задержан сотрудниками полиции, им оказался 41-летний мужчина не работающий, ранее не судимый житель Березовского, имеющий стаж вождения 16 лет. От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. В ходе осмотра транспортного средства стражи порядка обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета», – сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу .

На место прибыла следственно-оперативная группа для проведения процессуальных действий. Найденное вещество направлено на экспертизу.

В отношении водителя составили 6 административных материалов по разным статьям КоАП РФ. Водитель доставлен в ОП № 5 УМВД России по Екатеринбургу, транспортное средство задержано, помещено на спецстоянку. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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