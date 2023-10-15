В селе Коркинское водитель после наезда на пешехода скинул тело в канаву и скрылся (ФОТО)

В селе Коркинское Туринского района водитель машины ВАЗ наехал на пешехода. Поняв, что мужчина не шевелится, автолюбитель скинул тело в канаву и скрылся с места ДТП. Но полиции удалось найти водителя. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла ещё 12 октября в 4 часа утра. Водитель неустановленного на тот момент автомобиля двигался по улице Свердлова и допустил наезд на пешехода, скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. Пострадавший – мужчина 1969 года рождения – скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД и оперативники нашли на месте аварии части от автомобиля, совершившего наезд. Чтобы разыскать водителя, полицейские опросили жителей села Коркинское. Один из них, посмотрев на части машины, указал на предполагаемого владельца.

«Транспортное средство было обнаружено во дворе дома скрывшегося водителя, а сам автомобилист дал признательные показания. Водителем оказался 40-летний житель с. Коркинское, который пояснил, что в утреннее время направлялся на работу на св­оем личном автомобиле ВАЗ-211124. Было темно, шел дождь. И мужчина не заметил лежащего на дороге пешехода», – сообщили а УГИБДД по Свердловской области.

По факту ДТП проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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