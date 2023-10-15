На трассе Екатеринбург – Челябинск водитель иномарки потерял сознание и сбил пешехода насмерть (ФОТО)

Сегодня на трассе Екатеринбург – Челябинск иномарка насмерть сбила пешехода.

Авария произошла на 17 км трассы М5 «Урал» . По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай», двигаясь со стороны Сысерти, потерял сознание во время управления. Автомобиль выехал на ограждение, а потом – на пешехода, который шел в попутном направлении по тротуару. Мужчина, которому на вид 30-40 лет, от полученных травм скончался. Его личность в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, проводит процессуальные действия, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»