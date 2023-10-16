Каждый седьмой свердловчанин не знает, сколько зарабатывает его вторая поповина

В большинстве свердловских семей основным добытчиком является мужчина, в каждой четвертой супруги зарабатывают поровну.

Такие данные приводит по результатам опроса портал Зарплата.ру. В 63% семей большую часть семейного бюджета обеспечивает мужчина, в 15% – женщина, в 22% супруги зарабатывают одинаково. Больше супруга или супруги обычно зарабатывают респонденты из таких сфер, как добыча сырья и автобизнес; меньше зарабатывают маркетологи, юристы и деятели искусств. В 13% семей один из супругов не знает, какая зарплата у второго.

Семьи, в которых больше зарабатывает муж, кажутся привлекательными 82% опрошенных. Ситуацию, когда главный кормилец – жена, 4% воспринимают негативно, 56% – нейтрально, 40% – позитивно. Самое позитивное отношение к женам-добытчицам у респондентов старшей возрастной когорты 45-55 лет, они почти всегда поддерживают такой семейный уклад.

При этом 84% продолжили бы работать, даже если бы супруг их полностью обеспечивал. Только 10% ответили, что сразу бросили бы работу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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