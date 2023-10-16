Свердловская область не попала в топ-10 по уровню доходов населения

Свердловская область не попала в десятку регионов с самыми высокими доходами населения.

По данным РИА «Новости», регион занял в рейтинге только 12-е место. Доход среднего свердловчанина оценивается в 51 300 рублей в месяц.

Первое место традиционно занял Ямал, там люди зарабатывают в среднем 140 тысяч. Югра – на седьмом месте с 70 тысячами. Также в десятку вошли Москва, Петербург, Чукотка, Сахалин, Магадан, Татарстан.

Среди аутсайдеров – Челябинская (35 700 руб.) и Курганская области (31 700 руб.).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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