Сезон аллергий на Урале закончился, а очереди к аллергологам остались

В Свердловской области станции мониторинга пыльцы не отмечают наличия в воздухе аллергенов, появляющихся при цветении растений. Сезон поллиноза можно считать оконченным. Тем не менее, екатеринбуржцы рассказывают, что к профильным врачам попасть непросто.

По данным сервиса Meteonova, который отслеживает наличие пыльцы растений в воздухе Екатеринбурга, на этой неделе веществ в воздухе уже не замечено. Отцвели и деревья, и полевые травы. Однако попасть на прием к аллергологу сейчас по-прежнему проблематично: запись идет на месяц вперед.

«У ребенка подозревают поллиноз. Аллерголог советовал записаться на аллергопробы, когда цветение растений закончится. В итоге смогли записаться только на самый конец ноября. До этого все даты уже расписаны», – рассказывают екатеринбуржцы.

В больницах врачи объясняют это тем, что сейчас самое время для сдачи анализов на выявление аллергенов, поскольку в сезон цветения они не показательны. Поэтому сейчас такой ажиотаж на запись к профильным докторам.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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