На Среднем Урале начали продавать свежий сбор клюквы и брусники

На Урале в разгаре сезон сбора таежных ягод. Сайты объявлений пестрят сообщениями о продаже свежей клюквы и брусники. Продавцы отмечают, что нынешней осенью ягоды не очень много, поэтому просят покупателей поторопиться с заказами.

Средняя цена за 1 кг клюквы составляет 450 рублей, 1 кг брусники стоит 400 рублей. На большие заказы (например, от 10 литров), продавцы делают оптовую скидку.

Клюкву начинают собирать с середины сентября до начала декабря. Ягода растет в болотистой местности преимущественно в северных районах Урала. Пользователи соцсетей подтверждают, что в этом году клюквы действительно не очень много. Бруснику на Урале обычно собирают с августа и до первых заморозков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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