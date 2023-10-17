Сегодня нельзя ходить в лес

17 октября вход в лес запрещен. Это день святого мученика Ерофея, который был обращен в христианскую веру апостолом Павлом и присутствовал при кончине Пресвятой Богородицы. Согласно народному календарю, на Ерофея последний раз в году буйствуют лешие. Они бродят по лесам, кричат, хохочут, хлопают в ладоши, ломают деревья и гоняют зверей. Людям в этот день ходить в лес строго запрещается. После первых петухов лешие проваливаются сквозь землю и появляются снова только весной, когда сойдет снег.

Стоит отметить, что образ лешего – один из самых распространенных обрядовых персонажей в народной культуре Урала. Русские крестьяне часто называли лешего Хозяином или Иваном Тимофеевичем. Облик этого мифического существа рисуется в преданиях по-разному, однако чаще всего леший представляется как очень высокий человек, широкий в плечах и без бровей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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