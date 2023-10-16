Трое свердловчан избили инвалида из-за 7 тысяч рублей

Туринский районный суд вынес приговор трем жителям села Туринская Слобода, избивших инвалида ради 7 тысяч рублей. На разбойное нападение осужденные пошли, потому что им не хватало денег на выпивку.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело было возбуждено против Олега Сабурова, Романа Соколенко и Сергея Спицина. Все трое ранее были судимы. Как установил суд, злоумышленники ночью сломали входную дверь и ворвались в дом односельчанина – инвалида второй группы. Они избили мужчину попавшимися под руку предметами: деревянной доской, металлической кочергой и топором. Затем похитили его паспорт, деньги и ценные вещи, причинив ущерб на общую сумму свыше 7 тысяч рублей. Пострадавший получил легкий вред здоровью.

Злоумышленников судили по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта». В суде Сабуров не признал вину, Соколенко и Спицын признали частично.

С учетом всех обстоятельств суд вынес обвинительный приговор: Олег Сабуров получил 8 лет 7 месяцев лишения свободы, Роман Соколенко – 7 лет 1 месяц лишения свободы, Сергей Спицын 8 лет 1 месяц лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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