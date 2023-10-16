В жилом доме в Сосьве потолок упал на голову мужчине (ФОТО)

В Сосьве прокуратура проводит проверку по факту обрушении перекрытия в многоквартирном доме № 2 на улице Кирова.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 13 октября в одном из подъездов второго этажа 8-квартирного двухэтажного дома 1956 года постройки обрушился фрагмент потолочного перекрытия.

Пострадал мужчина 1988 г.р., который получил травмы головы. Ему оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

Установлено, что дом аварийным не признавался. При этом 10 октября УК ООО «Жилстройсервис» сообщило в мэрию, что больше не будет управлять многоквартирными домами.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка работе должностных лиц управляющей компании.

Сосьва, Елена Владимирова

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