Джипинг по-уральски – за 4000 рублей туристам покажут «самоцветную кладовую Сысерти»

Житель Сысерти Александр Фёдоров анонсировал новое направление отдыха. В туристическим кластере «Большая Сысерть» он намерен организовать однодневный джип-тур протяженностью 70 километров под название «Самоцветная кладовая Сысерти». Он пройдет по рудникам, где в XVIII-XIX веках велась добыча минералов и металлов. Тур будет организован, в числе прочего, на грант в 550 тысяч рублей.

В заявке на финансирование автор джип-тура пояснил: путешествие будет проходить по невысоким горам среднего Урала с посещением заброшенных рудников Сысертского ГО. Оно пройдет по северной части Сысертского городского округа как через небольшие месторождения, так и через крупные промышленные рудники родонита, мрамора, талька.

«Урал широко известен своими природными богатствами. Этот проект продвигает пока достаточно редкое направление – геологический туризм, а также позволяет систематизировать посещение заброшенных рудников и месторождений минералов. Путешествие на машине по горам и возможность найти свой клад – это приключение, которое, я уверен, захотят пережить многие уральцы и гости нашего региона», – пояснил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Немыслимо развивать туризм в Сысерти без знакомства с её богатой историей. Каждый город на Урале неразрывно связан с заводами, а они – с месторождениями. И чтобы понять всю нашу сысертскую культуру, понять наше самознание, необходимо почувствовать себя старателем, горнодобытчиком 19 века. Поэтому для полного погружения я включил 10 заброшенных рудников и штольней, по старым владениям Турчаниновых-Соломирских – по Сысертской и Нижнеисетской горным дачам».

Список локаций, входящих в туристический маршрут: Магнетитовый рудник, Хромовый рудник, Родонитовое месторождения, Змеиная горка, группа карьеров у Шабров, Андреевские Золотые прииски, Гематитовая горка, Железная горка, Тальков камень (парк Бажовские места)», – отметил автор джип-тура Александр Федоров.

По задумке, наиболее запоминающимся посещением будет хромовый рудник близ небольшой деревни Шайдурово. С 2001 года рудник стал геологическим памятником природы Свердловской области. Начали его разрабатывать в 1875 году, а наиболее активный период пришелся на 1895-1905 гг. Он уходит на глубину 20 метров, а размеры его составляет 40*15 метров. Все его стены уже успели зарасти мхом и папоротником, а внутри уже начали расти деревья.

Другой локацией станут Шабровские каменные палатки, что расположились недалеко от Екатеринбурга. Первая скала – Змеиная горка – обладает впечатляющими видами, когда гость взберется на самую вершину. Сквозь лесные массивы просматривается Екатеринбург и объекты Сысертского округа.

Совсем недалеко, в 150 метрах, расположился геоморфологический памятник природы – гора Высокая. Путь к ней идет по тропинке, что расположилась меж деревьев. С вершины горы виден старый Тальковый комбинат. Именно в этом месте когда-то проводили раскопки, одним из участников которых был Дмитрий Мамин-Сибиряк. В ходе полевых работ были найдены осколки керамики, наконечники стрел, останки костей. Поговаривают, что там проводили ритуальные жертвоприношения древний человек.

В ходе тура участники увидят последствия добычи минералов на Урале со времен основания до наших дней. Отдельным направлением станет сбор коллекции самоцветных камней Сысертского округа. Отмечается, что гости отведают походной уральской еды и душистого чая с местными травами.

В будущем на маршруте согласуют и установят навигационные столбы, проведут маркировку для создания веломаршрута, а также разработают фирменный стиль для выпуска мерча.

Маршрут станет дополнением к уже существующей первой на Урале кольцевой велопешеходной тропе «Сысертская сотня».

Все путешествия будут проходить на автомобиле «Нива». Расчетное количество экскурсий: шесть в летний период и три в зимний. Стоимость тура с человека составит 4 тысячи рублей. Старт и финиш предполагается из Сысерти, однако возможен выезд из Екатеринбурга.

Грант получен от Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Размер софинансирования составит 750 тысяч рублей. Общая сумма проекта составляет 1 300 000 рублей, пояснили в Сысертском туристическом кластере.

Екатеринбург, Елена Васильева

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