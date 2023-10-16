«Наступила осень, падают листы…» – настроение дня от «Нового Дня»

В Екатеринбурге, несмотря на обещания синоптиков о скором снеге, продолжается золотая осень.

Горожане, пользуясь хорошей погодой, стараются провести побольше времени на свежем воздухе, в том числе в парках и дендрариях – общаются, кормят белок, читают и рисуют на пленере.

Посмотреть нашими глазами на уходящую уральскую золотую осень можно в видео от РИА «Новый День».

Золотая осень в Екатеринбурге

Екатеринбург, Елена Васильева, Степан Фатхиев

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