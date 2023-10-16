Если в кране нет воды: в мэрии напомнили, что делать в случае аварии

Администрация Екатеринбурга напомнила горожанам, что делать при отключении холодного водоснабжения. В этом случае можно набрать чистую воду из автоцистерн, которые курсируют по уральской столице. Отследить местоположение машин можно с помощью онлайн-сервиса «Где автоцистерна?». Интерактивная карта обновляется ежеминутно. Техника ездит по городу с 9:00 до 21:00.

Сообщить об аварии или проблеме с водоснабжением можно на портале ЕМУП «Водоканал». Специалисты предприятия обработают запрос и решат проблему. Также в случае аварии жители уральской столицы могут обратиться в Единую диспетчерскую службу по номеру телефона: +7 (343) 222-22-70.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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