Расширенный участок Пермского тракта открыли на месяц раньше графика

Сегодня было открыто автомобильное движение по расширенному участку Пермского тракта, который входит в скоростной маршрут М12.

Как сообщили в ДИПе, речь идет об участке с 212-го по 232-й километры. Отрезок введен в эксплуатацию на месяц раньше графика, проезжая часть расширена до четырех полос. Осевое парапетное ограждение разделяет встречные потоки, исключает выезд автомобилей на встречную полосу. Расширение трассы – шаг к развитию проекта «Сухой порт», инициированного губернатором Евгением Куйвашевым.

До конца 2024 года весь Пермский тракт на территории Свердловской области станет четырехполосным, пропускная способность вырастет до 27 тысяч автомобилей в сутки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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