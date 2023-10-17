При пожаре в многоэтажке скончался 37-летний мужчина: он сорвался с восьмого этажа

В Екатеринбурге сегодня рано утром произошел пожар на улице Начдива Онуфриева. Горела квартира на восьмом этаже 12-этажной панельки. Ее хозяин – 37-летний мужчина – пытался спастись, но упал и разбился насмерть. Прокуратура проводит проверку.

Пожар начался сегодня в 4 часа утра. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Квартира на восьмом этаже дома № 62 на улице Начдива Онуфриева сгорела полностью, кроме того, частично выгорела квартира этажом выше. Хозяин первой пытался спастись: он выбрался через окно на внешний блок кондиционера. Но пока ждал помощи, сорвался и разбился насмерть.

«По имеющейся информации, в результате падения из окна квартиры погиб мужчина, 1988 года рождения, собственник квартиры, расположенной на 8 этаже указанного жилого дома. Остальные жильцы дома эвакуированы», – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ГУ МЧС, самостоятельно по лестницам из дома вышли 50 жильцов, в том числе 8 детей, еще 20 эвакуировались с помощью спасателей. Звенья газодымозащитной службы по приставным лестницам спустили 16 человек, в том числе 4 детей. Огонь удалось локализовать только в 05:20, а проливку и разбор конструкций – к 07:15.

«Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем (неосторожное курение) и неисправность электротехнического оборудования. На место выезжал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Генрих Гулиев. В том числе проверяется деятельность управляющей компании ООО «Единый Стандарт» на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в надзорном ведомстве.

Фото СУ СКР по Свердловской области

По факту случившегося следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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