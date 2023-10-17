Депутат Вихарев и активисты выпустили в Таватуй 200 белых амуров, чтобы почистить водоем (ФОТО)

Специалисты Свердловского отделения Российского экологического общества выпустили в озеро Таватуй 60 килограммов белых амуров. Этот вид хорошо чистит водоемы от водных растений.

Белых амуров в этот раз выпустили с северной стороны Таватуя, где акватория находится в частном пользовании. Специалисты обещают, что к весне 300-граммовые особи вырастут до 600-900 граммов, будут еще увеличиваться и размножаться.

«Эти рыбы-санитары позволяют очищать водоемы, защищают их от зарастания водорослями и дальнейшего заболачивания. Все очень просто, если у тебя есть желание и воля сделать доброе дело! Присоединяйтесь!» – пригласил желающих руководитель Свердловского РЭО депутат гордумы Алексей Вихарев.

Год назад Свердловское отделение РЭО в третий раз провело подсадку рыб-мелиораторов в водоемы Урала. Вместе со специалистами муниципального предприятия КРППО активисты запустили 1000 толстолобиков и белых амуров, это более 200 кг. Всего за год активисты РЭО провели оздоровление десятков водоемов и запустили более 2000 рыб-санитаров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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