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Вторник, 17 октября 2023, 11:38 мск

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Бывший начальник отдела полиции Кольцово получил условный срок за разглашение гостайны

Свердловский областной суд вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции аэропорта Кольцово за разглашение государственной тайны. Александр Панков признан виновным по ч. 1. ст. 283 УК РФ и получила два года условно. Также по решению суда он лишен права работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

Как установил суд, в ноябре 2021 года Панков, желая наладить отношения с руководителем службы безопасности АО УК «Аэропорты России», в личной беседе раскрыл конфиденциальные сведения об агенте. По данным источника издания «Коммерсант Урал», этим агентом был бизнесмен, сотрудничающий с силовиками.

«Эти сведения не подлежат разглашению на основании закона «Об оперативно-розыской деятельности». Порыв не оценили сотрудники ФСБ и само лицо, в отношении которого были и разглашены сведения», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Панков не признал свою вину в суде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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