Александр Бурков занялся трудоустройством осужденных на предприятие Ростеха

Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» и экс-губернатор Омской области Александр Бурков, который сейчас занимает одну из руководящих должностей в госкорпорации «Ростех», обсудил с начальником ГУФСИН Свердловской области Александром Федоровым вопросы создания исправцентров и трудоустройства осужденных на предприятии в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, на сегодня 162 осужденных из тагильских ИК-12 и ИК-13 уже оказывают услуги предприятию на производственных участках колоний. Также на заводе работают 139 осужденных без изоляции от общества.

Сотрудничество между Ростехом и ГУФСИН будут развивать. Сейчас ведется работа по созданию исправительного центра при ИК-13 на 83 места и проводится ремонт исправительного центра при ИК-12 на 108 мест. Осужденные из них также будут заняты на предприятии госкорпорации.

Кроме того, правительство ЯНАО намерено совместно с заводом открыть при тагильской ИК-5 участок исправительного центра на 400 мест. Ориентировочно он будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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