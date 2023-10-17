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Вторник, 17 октября 2023, 11:38 мск

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Федеральный ретейлер «Лента» выкупил все магазины уральской «Монетки»

Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» приобрел уральскую сеть «Монетка», которая управляла 2100 магазинами на Урале и в Сибири. Бренд планируют сохранить.

О закрытии сделки сегодня пишет «Коммерсант», который сообщал о возможной продаже «Монетки» еще в июле. Стоимость сделки не раскрывается.

«Монетка» считалась уральским ретейлером, большинство из 2100 торговых точек были сосредоточены в Урало-Сибирском регионе. Средняя торговая площадь одного магазина – 290 кв. м. В 2022 году выручка «РМ Групп» (материнской структуры «Монетки») составила 177,8 млрд рублей, – сообщает издание со ссылкой на «Ленту». Федеральный же ретейлер – четвертая по величине торговая сеть в России. Выручка в 2022 году составила 537 млрд рублей. Под управлением «Ленты» – 260 гипермаркетов, 513 супермаркетов и магазинов «Мини Лента».

Аналитики указывают, что региональным сетям с каждым годом все сложнее конкурировать с федеральными. Напомним, в начале сентября стало известно о прекращении работы последних магазинов «Елисей» и «Елисейский» в Екатеринбурге. Владелец бизнеса Александр Оглоблин пояснил уход именно невозможностью далее соревноваться за покупателя с крупными игроками рынка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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