Во время осеннего призыва в армию направят более 600 екатеринбуржцев

За две недели осеннего призыва военкоматы Екатеринбурга признали более 200 мужчин годными к прохождению службы в армии. С завтрашнего дня призывники отправятся в областной сборный пункт для прохождения контрольной медкомиссии. Отправка в войска завершится ориентировочно к 15 декабря.

Как сообщил замначальника отдела военного комиссариата Свердловской области Андрей Аникин, для Екатеринбурга поставлена задача призвать в армию более 600 человек, что составляет 21% от областного задания. Председатель комитета административных органов мэрии Екатеринбурга Евгений Клюжин уточнил, что норма осеннего призыва была скорректирована в сторону уменьшения, исходя из возможностей районных военкоматов.

«Особое внимание уделяется розыску граждан, которые длительное время уклоняются от исполнения воинской обязанности. По итогам весеннего призыва указанная категория составляла порядка 9% от общего количества призывников», – отчитался в городской думе Аникин.

По его словам, во время весеннего призыва в военкоматы было вызвано 8 тысяч человек. На службу в армию отправились около 800 новобранцев. Аникин заявил, что военкомат не дает точных цифр, так как информация о призыве в армию имеет ограниченный доступ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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