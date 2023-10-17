Металлурги НТМК сдали на переработку 300 кг севших батареек

Металлурги ЕВРАЗ НТМК направили 300 кг отработанных гальванических элементов питания на переработку, безопасную для окружающей среды. В ежегодной экологической акции участвуют работники всех подразделений комбината.

Как пояснили РИИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа, батарейки используются в цехах в переносном оборудовании: пирометрах и портативных фонарях, измерительных приборах, а также в часах, пультах управления. В составе элементов питания есть вещества, которые при неправильной утилизации могут навредить окружающей среде.

Металлурги собирают и передают элементы питания, которые относятся ко II классу опасности, на переработку во ФГУП «Федеральный экологический оператор». Там батарейки перерабатывают, получая из них соли металлов, графита и железа для последующего использования в производстве электрооборудования, минералов и пластика.

«На уральских предприятиях ЕВРАЗа мы ежегодно собираем и передаем на переработку лампы, автомобильные шины, гальванические элементы питания, картриджи и другие виды отходов. Объемы материалов, собранных для передачи на переработку, с каждым годом растут», – отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Как отметили в пресс-службе ЕВРАЗа, тема внимательного отношения к отходам очень важня для предприятий холдинга. Ежегодно более 1 млн тонн производственных отходов передается на переработку в специализированные организации или утилизируется на участках комбинатов.

Также перерабатываются отходы доменного и сталеплавильного производств. Кроме того, на предприятиях ведется раздельный сбор мусора – к примеру, бумага, картон и пластик сортируются и передаются на вторичную переработку.

Нижний Тагил, Елена Василева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»