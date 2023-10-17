В Екатеринбурге автобус сбил 7-летнюю девочку

В Чкаловском районе водитель пассажирского автобуса сбил ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«В настоящее время пострадавшей 7-летней девочке медики оказывают помощь. На месте инцидента работают автоинспекторы», – отмечают в telegram-канале ведомства.

Добавлено. Стало известно, что авария произошла на улице Патриса Лумумбы. Девочка шла вместе с родителями. Но, по их словам, резко выбежала на дорогу, где и попала под автобус маршрута 077. У ребенка травмы головы и ссадины, девочку госпитализировали. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 25 пассажиров, которые не пострадали.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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