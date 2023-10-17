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Вторник, 17 октября 2023, 16:07 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале по второму кругу цветут маки (ФОТО)

В связи с продолжающейся теплой осенью на Урале начали снова цвести некоторые растения. Так, садоводы на юге области обнаружили цветы на кустах сирени и на некоторых сортах яблонь. Другие садоводы сообщают, что у них по второму кругу цветет мак.

Впрочем, уже завтра, 18 октября, по сообщению синоптиков, погода на Урале испортится, ожидается похолодание и первый снег.

Екатеринбург, Елена Васильева

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