На Урале по второму кругу цветут маки (ФОТО)

В связи с продолжающейся теплой осенью на Урале начали снова цвести некоторые растения. Так, садоводы на юге области обнаружили цветы на кустах сирени и на некоторых сортах яблонь. Другие садоводы сообщают, что у них по второму кругу цветет мак.

Впрочем, уже завтра, 18 октября, по сообщению синоптиков, погода на Урале испортится, ожидается похолодание и первый снег.

Екатеринбург, Елена Васильева

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